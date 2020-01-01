Верблюд на 2 часа задержал поезд «Ташкент-Москва»

Сегодня, 11:31

Александр Зуев

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Верблюд на 2 часа задержал поезд «Ташкент-Москва»

Поезд, следовавший из Ташкента в Москву, в Астраханской области встретился с неожиданным препятствием: по железнодорожному полотну прогуливался верблюд. Гудок тепловоза заставил животное развернуться и бежать впереди тепловоза. Причем у упрямца даже «не было мысли» покинуть ж/д путь – он продолжал бежать по шпалам, постепенно теряя скорость от усталости.

 

«Боюсь, сейчас упадет и ляжет прям здесь же», – сказал автор видеоролика. 

По его словам, сначала верблюд припустился от поезда со скоростью около 22 км/час, но затем снизил ее до 13-ти. 

В итоге поезд выбился из расписания, опоздание составило 2 часа. По дороге машинисты пытались «наверстать упущенное», но смогли «отыграть» лишь 1 час 20 мин. В Москву пассажирский состав прибыл с опозданием 40 минут. 

Как пояснили железнодорожники, инцидент произошел 5 января на перегоне Кигаш – Разъезд-2.

Астраханская область верблюд поезд

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