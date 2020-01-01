Жительница Воронежской области предстанет перед судом за издевательства над приемным ребенком

Сегодня, 10:53

Александр Зуев

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Жительница Воронежской области предстанет перед судом за издевательства над приемным ребенком

В Эртильском районе (Воронежская обл.) завершено дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в истязании приемного малолетнего ребенка. Супруги взяли на воспитание 3-х мальчиков, однако одного из них, 2004 г.р., женщина невзлюбила. 

На протяжении 2-х лет она избивала ребенка всем, что попадалось род руку, в жару возила его в багажнике и даже пыталась утопить. Кроме того, обвиняемая натравливала на него других детей, заставляя издеваться над 12-летним мальчиком. 

В настоящее время дети из семьи изъяты и вновь находятся в детском доме. В совершении преступлений женщина не призналась, однако у следствия имеются исчерпывающие доказательства ее вины. Дело направлено в суд, сообщает управление СКР.

Воронежская область приемный ребенок суд

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