Жительница Воронежской области предстанет перед судом за издевательства над приемным ребенком

В Эртильском районе (Воронежская обл.) завершено дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в истязании приемного малолетнего ребенка. Супруги взяли на воспитание 3-х мальчиков, однако одного из них, 2004 г.р., женщина невзлюбила.

На протяжении 2-х лет она избивала ребенка всем, что попадалось род руку, в жару возила его в багажнике и даже пыталась утопить. Кроме того, обвиняемая натравливала на него других детей, заставляя издеваться над 12-летним мальчиком.

В настоящее время дети из семьи изъяты и вновь находятся в детском доме. В совершении преступлений женщина не призналась, однако у следствия имеются исчерпывающие доказательства ее вины. Дело направлено в суд, сообщает управление СКР.