На Дальнем Востоке из-за сообщений о минировании эвакуированы около 100 школ

Сегодня, 07:33

Александр Зуев

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На Дальнем Востоке из-за сообщений о минировании эвакуированы около 100 школ

В ряде городов на Дальнем Востоке эвакуируют школы, вузы и детские сады в связи с сообщениями о минировании. Из-за морозной погоды детям в срочном порядке подыскивают помещения в административных зданиях. 

«В Хабаровске эвакуировано 70 школ, которые расположены в 79 зданиях, и один детский сад, который является филиалом школы. Это все школы города. В городе сейчас 21 градус мороза», – рассказали РИА Новости в мэрии города. 

Из школ выведены более 60 тыс. детей. Здания обследуют взрывотехники. К настоящему времени в части из них проверки закончены. 

Аналогичные сообщения поступают также из Владивостока, Биробиджана и Благовещенска. Помимо школ телефонные террористы «заминировали» там университет. (Биробиджан), 4 колледжа и спорткомплекс (Благовещенск). Причем письма о заложенных бомбах продолжают поступать на электронную почту социальных объектов.

Дальний Восток школы эвакуация

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