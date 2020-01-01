На Дальнем Востоке из-за сообщений о минировании эвакуированы около 100 школ

В ряде городов на Дальнем Востоке эвакуируют школы, вузы и детские сады в связи с сообщениями о минировании. Из-за морозной погоды детям в срочном порядке подыскивают помещения в административных зданиях.

«В Хабаровске эвакуировано 70 школ, которые расположены в 79 зданиях, и один детский сад, который является филиалом школы. Это все школы города. В городе сейчас 21 градус мороза», – рассказали РИА Новости в мэрии города.

Из школ выведены более 60 тыс. детей. Здания обследуют взрывотехники. К настоящему времени в части из них проверки закончены.

Аналогичные сообщения поступают также из Владивостока, Биробиджана и Благовещенска. Помимо школ телефонные террористы «заминировали» там университет. (Биробиджан), 4 колледжа и спорткомплекс (Благовещенск). Причем письма о заложенных бомбах продолжают поступать на электронную почту социальных объектов.