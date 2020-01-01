Продавцы снюса в новогодние праздники заплатили штрафы на сумму более 3 млн. рублей

С 1-го по 8-е января Роспотребнадзор продолжил проведение мероприятий по обнаружению и изъятию некурительных никотиносодержащих смесей. Всего по России проведено 44 тыс. проверок. Половина из них проводилась совместно с полицией, прокуратурой и региональными управлениями СКР. Наибольшее количество запрещенной продукции изъято в первые дни проверок (на каждом 20-м торговом объекте). К настоящему времени запрещенный товар изымается лишь на каждом 50-м объекте.

«Общее количество обнаруженной никотинсодержащей продукции на территории РФ составило 911 155 единиц (829 933 – импортного производства). При этом 93% от всей продукции было выявлено в первые дни проводимых контрольно-надзорных мероприятий. Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция изъята из оборота. Общая сумма уже наложенных штрафов составила 3 390 000 руб.», – говорится в релизе Роспотребнадзора.

Всего в суды для наложения адмвзысканий направлено 324 материла. Кроме того, 240 материалов переданы правоохранителям для возбуждения уголовных производств.