Опубликовано новогоднее поздравление Путина с 2020 годом: видео

Сегодня, 18:37

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Опубликовано новогоднее поздравление Путина с 2020 годом: видео

На YouTube появилось видео поздравления президента России Владимира Путина с Новым Годом 2020. В некоторых регионах РФ Новый год уже наступил - жители активно празднуют.

В своем 5-минутном обращении к российскому народу президент России Владимир Путин рассказал о том, что нам довелось жить в бурное и динамичное, но в то же время довольно противоречивое время. Невзирая на это, в силах власти, в силах каждого человека сделать все возможное для того, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы жизнь страны менялась только к лучшему.

«Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Наше единство — это основа достижения любых, самых высоких целей», — заявил Владимир Путин во время своего новогоднего обращения к россиянам.

Глава Кремля пожелал гражданам здоровья, благополучия, процветания и взаимопонимания.

Отдельно Путин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны. Президент напомнил, что в наступающем году страна будет отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

«От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения», - сказал Владимир Владимирович, адресовав и низкий поклон.

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Опубликовано новогоднее поздравление Путина с 2020 годом: видео

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