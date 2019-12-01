Депутат Госдумы предложил снизить зарплату законодателей до средней по России

Зампред думского комитета по регламенту Нилов (от «Справедливой России») в интервью агентству «Москва » прокомментировал инициативу законодательного собрания Ленобласти по введению правил поведения чиновников на корпоративах, а также по усилению контроля за расходованием госсредств на различные застолья.

Там также отметили, что чиновники, находясь на корпоративах, частенько выкладывают в сеть кадры, «не соответствующие их статусу», что формирует у населения негативное отношение к государственной власти.

По словам Нилова, возможно, такие правила нужны, но россияне не этого ждут от депутатов в канун Нового года.

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан. А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать – это надо оставить на потом. Надо думать о главном», – сказал Олег Нилов изданию.