Депутат Госдумы предложил снизить зарплату законодателей до средней по России

Зампред думского комитета по регламенту Нилов (от «Справедливой России») в интервью агентству «Москва» прокомментировал инициативу законодательного собрания Ленобласти по введению правил поведения чиновников на корпоративах, а также по усилению контроля за расходованием госсредств на различные застолья.
Там также отметили, что чиновники, находясь на корпоративах, частенько выкладывают в сеть кадры, «не соответствующие их статусу», что формирует у населения негативное отношение к государственной власти.
По словам Нилова, возможно, такие правила нужны, но россияне не этого ждут от депутатов в канун Нового года.
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