Задержанные в Петербурге россияне признались в подготовке теракта на Новый год

Накануне пресс-служба ФСБ сообщила о задержании 2-х россиян, занимавшихся подготовкой теракта в Северной столице в период новогодних праздников. Информация об этом поступила от спецслужб Соединенных Штатов. Взрывное устройство планировалось заложить в месте проведения массовых мероприятий.

«У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», – приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

После того как террористы были задержаны, а их намерения установлены, российский лидер позвонил американскому коллеге и выразил ему благодарность его за своевременно представленную информацию. Путин и Трамп подтвердили намерение продолжать сотрудничество в этой сфере.

Два года назад американцы предупредили российские спецслужбы о группе лиц, готовящих взрывы в Казанском соборе и других общественных местах Петербурга.