Задержанные в Петербурге россияне признались в подготовке теракта на Новый год

Сегодня, 11:50

Александр Зуев

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Задержанные в Петербурге россияне признались в подготовке теракта на Новый год

Накануне пресс-служба ФСБ сообщила о задержании 2-х россиян, занимавшихся подготовкой теракта в Северной столице в период новогодних праздников. Информация об этом поступила от спецслужб Соединенных Штатов. Взрывное устройство планировалось заложить в месте проведения массовых мероприятий. 

«У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», – приводит РИА Новости сообщение ФСБ. 

После того как террористы были задержаны, а их намерения установлены, российский лидер позвонил американскому коллеге и выразил ему благодарность его за своевременно представленную информацию. Путин и Трамп подтвердили намерение продолжать сотрудничество в этой сфере. 

Два года назад американцы предупредили российские спецслужбы о группе лиц, готовящих взрывы в Казанском соборе и других общественных местах Петербурга.

ФСБ Петербург подготовка теракта

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