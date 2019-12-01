«Примерно знал, как делать»: самарский таксист принял роды у пассажирки

В Самаре таксист приехал на вызов и повез из гостей домой супружескую пару. По пути машина попала в пробку, а женщине стало плохо – у нее начались схватки. Муж чуть с ума не сошел – просто не знал, что делать.

«Когда доедем – неясно, вокруг пробка, у меня руки трясутся. И тут мне водитель объявляет, мол, спокойно, сейчас родим. Я-то вообще думал, что он нас из машины выгонит», – цитирует мужа « Комсомольская правда ».

Пока супруг «трясся рядом», водитель по имени Денис принял роды. Ребенок сделал вдох и закричал. Позже он довез супругов до дома, и оттуда их увезла скорая, уже вместе с малышом.

Денис рассказал, что его бывшая девушка работает акушером, и из разговоров с ней он кое-что узнал о родах, примерно представлял, что и как делать, к тому же под рукой у него были целых две аптечки.

Счастливый отец хочет назвать сына Денисом, которого уже пригласил в крестные.