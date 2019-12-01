Пенсионерка получила 8 лет колонии за отправку денег внучке, состоявшей в ИГ

В пятницу военный суд признал виновной 66-летнюю жительницу Калмыкии Андрееву в содействии терроризму и приговорил ее к 8-ми годам колонии. В данном случае содействие выражалось в денежном переводе члену ИГ (группировка запрещена в РФ).

Согласно материалам дела, в конце января текущего года Андреева приехала в Ростовскую область и перевела 300 тыс. рублей на счет своей внучки, находившейся в то время в Сирии и состоявшей в группировке ИГ, сообщает РИА Новости .

Материалы в отношении внучки, также проходившей по этому делу, выделены в отдельное производство.

Суд счел представленную следствием доказательную базу достаточной и приговорил подсудимую к лишению свободу (ст. 205.1 УК).