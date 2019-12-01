В Минобороны рассказали, зачем России гиперзвуковое оружие

Сегодня, 09:48

Александр Зуев

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В Минобороны рассказали, зачем России гиперзвуковое оружие

Западным странам не следует бояться российского гиперзвукового оружия. Поступающий в войска «гиперзвук» необходим для обеспечения обороноспособности страны, и он никогда не будет использован Россией для атак на другие государства. 

«"Гиперзвук" на вооружение уже поступил. Но дело в том, что мы никогда в роли агрессоров не выступали. <…> Вооруженные силы всегда служили для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны. Не атакующую способность. Так что никому не надо пугаться», – цитирует канал «Звезда» замминистра обороны Руслана Цаликова.

Россия рассматривает гиперзвуковые ракеты как одну из новых возможностей перехвата. Высокая эффективность такого оружия достигается благодаря «высочайшей скорости» и высокой маневренности. Но это не говорит об агрессивности Москвы, она не заглядывается на чужие страны, она хочет лишь одного: чтобы россиянам не мешали спокойно жить и работать. 

Ранее Владимир Путин заявил на коллегии МО РФ, что работы по гиперзвуковым системам идут по плану.

Гиперзвуковое оружие Минобороны

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В Минобороны рассказали, зачем России гиперзвуковое оружие

Сегодня, 09:48

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