В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина

«Коммунисты России» начали в Екатеринбурге сбор подписей за переименование ул. Ельцина. Активисты считают, что она должна носить имя вождя Иосифа Сталина, которой до сих пор «живее всех живых». Глава регионального отделения партии Емалетдинов, что подписи за переименование в скором времени будут переданы мэру города.
Градоначальник в свою очередь отметил, что в администрацию пока никаких документов не поступало. Но если жители действительно выступят за переименование, то этот вопрос будет включен в повестку дня.
Напомним, улица, названная в честь первого российского президента, появилась в Екатеринбурге в 2008-м. Ране она называлась 9 января.
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