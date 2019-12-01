В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина

«Коммунисты России» начали в Екатеринбурге сбор подписей за переименование ул. Ельцина. Активисты считают, что она должна носить имя вождя Иосифа Сталина, которой до сих пор «живее всех живых». Глава регионального отделения партии Емалетдинов, что подписи за переименование в скором времени будут переданы мэру города.

Градоначальник в свою очередь отметил, что в администрацию пока никаких документов не поступало. Но если жители действительно выступят за переименование, то этот вопрос будет включен в повестку дня.

«Я принципиальный противник того, чтобы у кого-то что-то забирать и кому-то что-то давать. Пока инициативу не видел. Посмотрим, в каком виде поступит, будем разбираться. Надо новое создавать. Если примут горожане решение, что должна быть такая улица, значит, будем думать», – цитирует РИА Новости мэра Высокинского.

Напомним, улица, названная в честь первого российского президента, появилась в Екатеринбурге в 2008-м. Ране она называлась 9 января.