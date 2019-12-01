Районные власти в Башкирии поселили бабушку в аварийной школе

Следователи управления СКР проводят проверку по факту заселения властями Благовещенского района (Башкирия) одинокой пенсионерки в полуразрушенную школу, не отвечающую требованиям, предъявляемым к жилому помещению.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Одно из возможных последствий – возбуждение дела по ст.ст. УК «халатность» и «злоупотребление полномочиями».

«Следователи устанавливают причины, по которым это помещение было признано пригодным для проживания и переведено в статус жилого, опрашивают сотрудников администрации района, анализируют организационно-распорядительную документацию о порядке приема и предоставления помещения», – приводит РИА Новости сообщение регионального управления СКР.

Сам факт проверки уже возымел действие: аварийную школу вычеркнули из списка маневренного фонда, а для пенсионерки подыскивается другое жилье. В скором времени она получит квартиру в новом доме.