Районные власти в Башкирии поселили бабушку в аварийной школе

Сегодня, 11:25

Александр Зуев

0

Image
Районные власти в Башкирии поселили бабушку в аварийной школе

Следователи управления СКР проводят проверку по факту заселения властями Благовещенского района (Башкирия) одинокой пенсионерки в полуразрушенную школу, не отвечающую требованиям, предъявляемым к жилому помещению. 

В настоящее время проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Одно из возможных последствий – возбуждение дела по ст.ст. УК «халатность» и «злоупотребление полномочиями». 

«Следователи устанавливают причины, по которым это помещение было признано пригодным для проживания и переведено в статус жилого, опрашивают сотрудников администрации района, анализируют организационно-распорядительную документацию о порядке приема и предоставления помещения», – приводит РИА Новости сообщение регионального управления СКР. 

Сам факт проверки уже возымел действие: аварийную школу вычеркнули из списка маневренного фонда, а для пенсионерки подыскивается другое жилье. В скором времени она получит квартиру в новом доме.

Башкирия пенсионерка жилье

Лента

Порошенко и десятки других депутатов Рады оштрафованы за прогулы

Сегодня, 12:38

Саудовская Аравия подняла возрастную планку вступления в брак

Сегодня, 12:02

BMW отзывает около 19 тысяч премиальных автомобилей в России

Сегодня, 12:01

Районные власти в Башкирии поселили бабушку в аварийной школе

Сегодня, 11:25

Осторожно! Воруют контент: kfaktiv.ru, drive-land.net, foto-volos.ru, tom3.ru, tppchita.ru, griskomed.ru, stportal.ru

Сегодня, 11:08

Своды Нотр-Дама могут рухнуть из-за строительных лесов

Сегодня, 10:50

В Чехии стартует МЧМ-2020 по хоккею

Сегодня, 10:50

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle