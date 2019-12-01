В Чувашии за медицинской помощью после употребления снюсов обратились 20 человек

Сегодня, 18:23

Александр Зуев

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В Чувашии за медицинской помощью после употребления снюсов обратились 20 человек

Прокуратура Чувашии сообщила о 20-ти зарегистрированных случаях обращения в больницы после употребления некурительных никотиновых смесей – снюсов. Также бьют тревогу родители школьников, поскольку уже были случаи употребления снюсов прямо в учебном заведении, сообщает Pg21.ru. 

В эти дни по всему региону проводятся проверки, в ходе которых устанавливается происхождение данной продукции. При этом большое внимание уделяется продажам снюсов лицам, не достигшим совершеннолетия. С предпринимателями проводятся беседы. 

В прокуратуре отметили, что главной проблемой урегулирования вопроса является отсутствие в законодательстве положений за реализацию этого вида продукции. Там предложили местному парламенту рассмотреть законодательную инициативу о запрещении продаж снюса несовершеннолетним на территории Чувашской Республики.

Чувашия снюсы несовершеннослетние

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