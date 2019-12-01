Учение со школьниками местного отдела МВД в Татарстане признали незаконным

Сегодня, 15:04

Александр Зуев

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Учение со школьниками местного отдела МВД в Татарстане признали незаконным

Три офицера полиции уволены и пять наказаны в дисциплинарном порядке – таковы результаты тактических занятий отдела МВД в Тукаевском районе Татарстана, к которым были привлечены старшеклассникиЮ, сообщает РИА Новости

По словам представителей полиции, мероприятие должно было пройти в парке поселения Новотроицкое, однако коммунальная служба проводила там работы по благоустройству территории и подготовки ее к Новому году. Тогда решили перенести учение во двор школы, о чем была достигнута договоренность с директором учебного заведения. Причем роль хулиганов поручили исполнять ученикам 9-х классов. 

На эту тренировку обратила внимание местная прокуратура, заявив, что полицейские и администрация школы поставили под угрозу здоровье подросток. Информация дошла до главы МВД РФ Колокольцева. В итоге трое организаторов учения из органов уволены, и пятеро полицейских наказаны. В числе наказанных – глава МВД Татарстана генерал Хохорин.

Татарстан полиция учение

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