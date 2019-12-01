Генерал таможенной службы оказался валютным миллионером

В Москве за злоупотребление полномочиями задержаны глава управления таможенного дознания генерал Кизлык и его заместитель Серебро. В частности, они обвиняются в помощи избежать наказания членам организованной группы, занимавшейся контрабандой валюты. Следствие настаивает об их аресте.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея», – сказала РИА Новости представитель Басманного суда Морозова.

В ходе проведенного у генерал-лейтенанта Кизлыка обыска следователи обнаружили и изъяли $600 тыс. и €600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогие часы.

Генерал виновным себя не признал, заявив, что действовал в рамках закона. Во вторник задержанным предъявлено обвинение. Им грозит до 10 лет колонии.