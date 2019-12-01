СМИ: разбившийся Т-50 испытывал двигатель

Сегодня, 08:59

Александр Зуев

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СМИ: разбившийся Т-50 испытывал двигатель

Разбившийся под Комсомольском-на-Амуре опытный образец истребителя Су-57 – Т-50 испытывал модификацию двигателя. Самолет упал в тайге, летчик успел катапультироваться, его подобрал заводской (КнААЗ) вертолет. 

По данным РИА Новости, машина при падении взорвалась, вследствие чего полностью разрушилась. На земле жертв и разрушений нет. 

«Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57. Система катапультирования сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив», – сообщили агентству в ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации). 

Основная версия случившегося – техническая неисправность. Более точную причину назовет комиссия, которая в настоящее время создается в корпорации. 

Напомним, летный прототип (ПАК ФА, Т-50) истребителя 5-го поколения Су-57 совершил свой первый полет в 2010-м. Сегодня на КнААЗ налажено серийное производство машин, которые в скором времени начнут поступать на вооружение ВКС.

Хабаровский край Т-50 Су-57 авария

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