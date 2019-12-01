Неугомонный испанец вновь приехал в Магадан, чтобы «прокатится» на велосипеде

В прошлом году путешественник-велосипедист из Испании Пахарес чуть не замерз на автодороге «Колыма». В 50-градусный мороз его спасли смерти от смерти местные жители, доставив в ближайший населенный пункт. Сначала его лечили магаданские врачи, а затем, когда вернулся на родину, – испанские. Во вторник он вновь приехал в Магадан, чтобы на велосипеде доехать до Иркутска.

«На этот раз я готов. Я заменил варежки и голову. Я понимаю, что произошло. Моя голова теперь понимает, что такое холод, что нужно беречься. Это опыт. И обувь поменял на новую. Так что я не боюсь, на этот раз все получится, я уверен», – рассказал Пахарес РИА Новости

Ночевать он собирается в теплом спальнике в палатке, а питаться – высококалорийной едой, которую привез с собой. Чтобы сберечь силы, за день велосипедист намерен преодолевать не более 40 км. В питьевую воду будет добавлять протеин.

До Иркутска путешественник планирует добраться весной – к концу марта.