Мэр Новосибирска ответил тем, кто увидел в форме катка нечто неприличное

Жители Новосибирска бурно обсуждают в Сети фотографию городского новогоднего катка на площади Ленина, усмотрев в нем фаллический символ. Фото катка было сделано сверху местным фотографом Степановым.
В свою очередь мэр Новосибирска посоветовал всем, «кому кажется», пройти тест у психиатров.
Мэр добавил, что упомянутый им тест как раз применяется для того, чтобы выявить у людей их наклонности, ну, то есть, то к чему он больше предрасположен.
А до этого на претензии пользователей к форме катка ответила заместитель мэра Анна Терешкова. По ее словам, ничего страшного в том, что некоторые жители возбудились при виде катка, нет, поскольку настоящее искусство, в принципе, и должно возбуждать.
Комментировать