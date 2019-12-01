Более 10 тысяч жителей Амурска остались без тепла в 25-градусный мороз

Сегодня, 11:14

Александр Зуев

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Более 10 тысяч жителей Амурска остались без тепла в 25-градусный мороз

В понедельник на теплотрассе города Амурска (Хабаровский край) произошла авария, в результате которой без центрального отопления остались 49 многоэтажек и 3 социальных объекта. Согласно сообщению управления МЧС по региону, в этих домах проживает около 120-ти тыс. человек. 

«Авария произошла днем 23 декабря. Без теплоснабжения остались около 12 тыс. человек», – говорится в сообщении. 

В настоящее время на месте прорыва теплотрассы ведутся ремонтные работы. Экстренные службы делают всё возможное для скорейшего восстановления подачи тепла. В ликвидации последствий задействовано 5 единиц специальной техники. Диаметр прорыва около полуметра. 

В дневное время температура воздуха в Амурске была около 22-х градусов ниже нуля. К вечеру температура упала до -25 и продолжает снижаться.

Хабаровский край теплоснабжение авария

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