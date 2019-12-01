«I’ll be back»: Сталин пообещал вернуться

В городе Балахна (Нижегородская обл.) на одном из административных зданий появился огромный плакат с изображением Сталина в несколько необычном образе, созданном американским актером Шварценеггером в фильме «Терминатор», сообщает «Типичный Нижний Новгород ».

Вождь изображен в солнцезащитных очках и с автоматом Калашникова на фоне Кремля, куда он, видимо, и обещает вернуться («I’ll be back»). Эта фраза, расположенная в нижней части баннера, является главной отсылкой к упомянутому фильму.

А вообще, плакат посвящен 75-летию победы в Великой отечественной войне, о чем говорит надпись, сделанная в верхнем углу.

Напомним, 21 декабря «отцу всех народов» исполнилось 140 лет. Родился он в 1879 году в грузинском Гори.