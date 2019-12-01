Эксперт обозначил будущие районы войны у границ с Россией

Сегодня, 18:04

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Эксперт обозначил будущие районы войны у границ с Россией

В случае крупной войны на границах РФ основными районами для ведения боевых действий станут акватории, отстоящие от побережья России на несколько сотен километров. В этом убежден доктор военных наук Константин Сивков.

Своими размышлениями о возможных боевых действиях эксперт поделился на страницах издания «Военно-промышленный курьер». Константин Сивков уверен, что в случае активных боевых действий Вооруженные силы России должны первым делом поразить вражеские ударные авианосные и ракетные группировки.

А они будут располагаться примерно в 400-600 километрах от побережья,  уточняет Лента.Ру.

«Основными районами боевых действий последних станут акватории, отстоящие от нашего побережья на четыре-шесть сотен километров. Отсюда будут наноситься удары по объектам на территории России, по кораблям в море и базах», - рассуждает Сивков.

Учитывая это, России следует задуматься о наличии собственного авианосца, который будет выполнять роль некоего эвакуатора для горячих точек, резюмировал эксперт.


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Эксперт обозначил будущие районы войны у границ с Россией

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