В Волгограде открыли памятник Сталину

В Волгограде у Сталинского обкома коммунисты открыли памятник Иосифу Сталину. Бюст изготовлен еще при жизни вождя. Находился в плачевном состоянии, но был отреставрирован специалистами.

«Это решение приняло бюро обкома. К этому нас подвигли обращения жителей различных регионов и иностранных гостей. Царицын получил имя Сталина заслуженно и эту честь отстоял во время войны», – рассказало « Российской газете » депутат Волгоградской областной думы Тамара Головачева.

Первоначально планировалось установить памятник на Мамаевом кургане, но не получили разрешения так как это федеральная земля. Поэтому коммунисты разместили его на своей площадке.

Перед открытием обком провел опрос жителей города и получил поддержку более 76 процентов проголосовавших. Отвергли идею только 16%. Остальные 8% ответили, что им всё равно.

Кроме того, коммунисты заявили, что продолжат борьбу за переименование Волгограда в Сталинград. Они напомнили, что раньше в городе было много памятников Сталину, однако в «хрущевскую оттепель» их снесли и заменили памятниками Ленину.