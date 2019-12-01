Гуляющий по регионам ветер сносит новогодние елки

Сегодня, 10:48

Александр Зуев

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Гуляющий по регионам ветер сносит новогодние елки

В нескольких российских городах украшенные к Новому году ели не выдержали напора ветра и рухнули, повредив праздничные игрушки и гирлянды. На сегодняшний день без главным новогодних атрибутов остались жители Иваново, Вологды, Рязани, Петрозаводска. Но больше других досталось Петербургу, там вместе с елками ураганный ветер повалил около четырехсот деревьев. 

Еще в нескольких регионах (Тверском, Псковском, Новгородском и др.) ветер подпортил праздничное настроение людям тем, что снес уличную иллюминацию и порвал провода. Восстановительные работы продолжаются до сих пор, сообщает РЕН.ТВ

Что касается Москвы, то она пока остается без снега. По словам синоптиков, снежный покров на столичных улицах появится лишь через неделю.

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