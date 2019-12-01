Гуляющий по регионам ветер сносит новогодние елки

В нескольких российских городах украшенные к Новому году ели не выдержали напора ветра и рухнули, повредив праздничные игрушки и гирлянды. На сегодняшний день без главным новогодних атрибутов остались жители Иваново, Вологды, Рязани, Петрозаводска. Но больше других досталось Петербургу, там вместе с елками ураганный ветер повалил около четырехсот деревьев.

Еще в нескольких регионах (Тверском, Псковском, Новгородском и др.) ветер подпортил праздничное настроение людям тем, что снес уличную иллюминацию и порвал провода. Восстановительные работы продолжаются до сих пор, сообщает РЕН.ТВ .

Что касается Москвы, то она пока остается без снега. По словам синоптиков, снежный покров на столичных улицах появится лишь через неделю.