«Рогатый» муж расклеил по городу объявления, уличающие его жену в измене

Житель Казани (Татарстан) расклеил на улицах района Дербышки (видимо, он там проживает) листовки, в которых сообщает, что жена изменила ему с своим начальником. Причем в доказательство он приводит распечатку их переписки, сообщает ProKazan .

Из переписки становится ясно, что последняя командировка жены была лишь прикрытием. На самом деле это было длительное свидание с любовником.

Похоже, обманутый супруг рассвирепел и решил опозорить жену на всю округу, не заботясь о последствиях. Его поступок уже осудили в интернете.

Это как же надо не уважать себя, чтобы выложить всё это на обозрение десятков тысяч людей, пишет один из пользователей. Подобной ерундой надо было в 17 лет переболеть, отмечает другой.