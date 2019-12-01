«Рогатый» муж расклеил по городу объявления, уличающие его жену в измене

Вчера, 17:11

Александр Зуев

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«Рогатый» муж расклеил по городу объявления, уличающие его жену в измене

Житель Казани (Татарстан) расклеил на улицах района Дербышки (видимо, он там проживает) листовки, в которых сообщает, что жена изменила ему с своим начальником. Причем в доказательство он приводит распечатку их переписки, сообщает ProKazan

Из переписки становится ясно, что последняя командировка жены была лишь прикрытием. На самом деле это было длительное свидание с любовником. 

Похоже, обманутый супруг рассвирепел и решил опозорить жену на всю округу, не заботясь о последствиях. Его поступок уже осудили в интернете. 

Это как же надо не уважать себя, чтобы выложить всё это на обозрение десятков тысяч людей, пишет один из пользователей. Подобной ерундой надо было в 17 лет переболеть, отмечает другой.

Казань объявление измена

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