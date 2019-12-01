Любой житель Башкирии, указавший на подпольный алкогольный цех, получит 50 тыс рублей

Вчера, 15:22

Александр Зуев

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Любой житель Башкирии, указавший на подпольный алкогольный цех, получит 50 тыс рублей

Производители и продавцы суррогатного алкоголя проявляют всё большую изобретательность, продолжая травить людей и уходя при этом от заслуженного возмездия. С таким положением мириться нельзя, заявляет глава Башкирии. 

«Когда, не побоюсь этого слова, враг изобретателен и подл, приходится идти и на такое. С сегодняшнего дня мы еще туже затягиваем петлю на подпольной торговле спиртосодержащими суррогатами, от которых погибают люди. Начинаем платить осведомителям: 50 тысяч рублей за информацию о производителях», – написал в ВКонтакте глава региона Радий Хабиров. 

Он добавил, что будут также оплачиваться сообщения о продавцах фальшивым алкоголем. Подобная информация оценена в 2 тыс. рублей. 

Хабибов отметил, что работа по выявлению подпольных цехов ведется постоянно, только в этом году изъято более 70-ти тыс. литров суррогата. Причем продавцы ради наживы продавали свое пойло даже подросткам. Принятые меры позволили в 2019 году снизить смертность от некачественного алкоголя. Однако сегодня стоит задача свести эти цифры на нет, заявил он.

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