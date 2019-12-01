В Подмосковье вывели «мясную» породу кролика на замену импортной крольчатине

Около семи лет понадобилось российским селекционерам, чтобы вывести свою породу кролика, мясо которого сможет заменить крольчатину из Франции и Бельгии. Кролики «Родник» (по названию поселка в Подмосковье) получены в результате скрещивания 3-х пород. Их мясо богато белками, оно считается диетическим и гипоаллергенным.

Кролики живут на специальной ферме в довольно спартанских условиях. Но это не мешает им набирать вес и размножаться. Сегодня их уже более тысячи. Новая порода прекрасно приспособлена к российскому климату.

«В одном килограмме мяса кролика белков содержится больше, чем в 1,5 килограммах говядины. Мясо получается полезнее, и по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, из всего мяса, что ест человек не менее 5% должно приходиться на крольчатину», – рассказали сотрудники НИИ каналу 360

Они добавили, что тушка европейского кролика оценивается в 80-120 евро, российский же аналог – в 5 раз дешевле.