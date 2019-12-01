В Подмосковье вывели «мясную» породу кролика на замену импортной крольчатине

Около семи лет понадобилось российским селекционерам, чтобы вывести свою породу кролика, мясо которого сможет заменить крольчатину из Франции и Бельгии. Кролики «Родник» (по названию поселка в Подмосковье) получены в результате скрещивания 3-х пород. Их мясо богато белками, оно считается диетическим и гипоаллергенным.
Кролики живут на специальной ферме в довольно спартанских условиях. Но это не мешает им набирать вес и размножаться. Сегодня их уже более тысячи. Новая порода прекрасно приспособлена к российскому климату.
Они добавили, что тушка европейского кролика оценивается в 80-120 евро, российский же аналог – в 5 раз дешевле.
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