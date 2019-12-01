Правительство РФ расширило список запрещенных к ввозу украинских товаров

Москва дополнила «черный» список украинских граждан, в отношении которых введены экономические санкции, а также расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, сооющает РЕН.ТВ .

Согласно постановлению правительства РФ, в санкционный список вошли еще 9 физических лиц – граждан Украины. В настоящее время в нем фигурирует 570 фамилий.

В дополнительный перечень запрещенных к ввозу товаров вошли различные медицинские приспособления, котлы отопления, комплектующие жидкостных насосов. Кроме того, под запретом оказалась продукция, используемая в пищевой промышленности – фруктоза, крахмал (кукурузный) и глюкоза.

Документ уже вступил в законную силу.