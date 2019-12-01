В РФ спрос на белую крысу увеличился в 2 раза

В России более чем в 2 раза увеличился спрос на белых крыс – символ наступающего Нового года. Количество покупок грызунов резко увеличилось в ноябре месяце. Наибольшее их количество зарегистрировано в Москве и Петербурге.

«В целом по стране спрос на этого грызуна вырос более чем в 2 раза за год. Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах (18% от всего спроса по стране в Москве и 15% в Санкт-Петербурге). Далее по долям спроса находятся Воронеж (6% от общего спроса) и Новосибирск (4% от общего спроса)», – рассказали РИА Новости представители компании «Авито».

Также спрос на крыс резко вырос в Краснодаре, Казани и Ижевске. Особняком в этом списке стоит Ульяновск. Видимо, местным жителям не до новогодних символов. Там они практически не нужны никому: за год спрос на грызунов упал почти на 90%, и никакого ажиотажа в предпраздничные дни не наблюдается.

Что касается цены, по сравнению с прошлым годом она увеличилась примерно на 17%. Самые высокие цены, естественно, в столице – около 800 рублей за особь. Самые низкие цены в Самаре (около 200 руб.) и Красноярске (порядка 165 рублей).