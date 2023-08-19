Глава ЧВК «Вагнер» пригласил на работу «настоящих богатырей»

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Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о работе «музыкантов» в Африке. Также он пригласил к себе на работу настоящих богатырей".
Глава ЧВК «Вагнер заявил, что его бойцы восстанавливают справедливость на материке и эффективно сражаются с террористами. Также он отметил, что «вагнеровцы» выполняют свои обещания, выполняют все поставленные цели и сражаются за величие России.
Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» успешно охраняют мирное население Мали и ЦАР. Благодаря большому боевому опыту и отличной подготовке, музыканты» практически полностью очистили территорию государств от боевиков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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