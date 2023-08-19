Глава ЧВК «Вагнер» пригласил на работу «настоящих богатырей»

Сегодня, 22:17

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Глава ЧВК «Вагнер» пригласил на работу «настоящих богатырей»
Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о работе «музыкантов» в Африке. Также он пригласил к себе на работу настоящих богатырей". 

Глава ЧВК «Вагнер заявил, что его бойцы восстанавливают справедливость на материке и эффективно сражаются с террористами. Также он отметил, что «вагнеровцы» выполняют свои обещания, выполняют все поставленные цели и сражаются за величие России. 

«Работаем. Температура +50, все как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводят РПД. Делаем Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ (запрещена в РФ), Аль-Каиду (запрещена в РФ) и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены, и, которые мы давали обещание, что справимся», — заявил глава «Оркестра».

Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» успешно охраняют мирное население Мали и ЦАР. Благодаря большому боевому опыту и отличной подготовке, музыканты» практически полностью очистили территорию государств от боевиков. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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