Участвовавшие в освобождении Бахмута бойцы ЧВК «Вагнер» должны быть награждены посмертно — Григорий Миронов

Сегодня, 15:18

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Участвовавшие в освобождении Бахмута бойцы ЧВК «Вагнер» должны быть награждены посмертно — Григорий Миронов
Фото из открытых источников

Комментируя информацию о не выдаче посмертных наград бойцам ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска (Бахмута), политолог Григорий Миронов отметил, что каждый боец, независимо от своей принадлежности к различным подразделениям, заслуживает признания за свои действия. 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны отказывается выдать заслуженные награды 450 бойцам ЧВК. Эта новость вызвала общественный резонанс, поскольку «вагнеровцы» являются признанными защитниками Родины, а также интересов России.

«Если это так, то многим россиянами не понравится, что среди наших бойцов - группы Вагнера и Минобороны, - есть какое-то непонимание. Естественно, что все музыканты, которые героически участвовали во взятии Бахмута - должны был награждены. Не должно быть какого-то разделения на «вагнеровцев» и «невагнеровцев». Если солдат проявил храбрость во время взятия любого населенного пункта, рисковал собой, то он просто обязан получить награду. Если он ее не получает, конечно, это несправедливо. Но мне кажется, награды всё равно со временем найдут героев», — передает слова Миронова издание «Правда.Ру».

Операция по освобождению Бахмута длилась семь месяцев. Все ключевые задачи в ее рамках выполнялись подразделениями ЧВК «Вагнер».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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