«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи
В сети завирусилось видео, на котором мэр затопленного Уссурийска Евгений Корж заявил о якобы отсутствии помощи из...Подробнее
Комментируя информацию о не выдаче посмертных наград бойцам ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска (Бахмута), политолог Григорий Миронов отметил, что каждый боец, независимо от своей принадлежности к различным подразделениям, заслуживает признания за свои действия.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны отказывается выдать заслуженные награды 450 бойцам ЧВК. Эта новость вызвала общественный резонанс, поскольку «вагнеровцы» являются признанными защитниками Родины, а также интересов России.
Операция по освобождению Бахмута длилась семь месяцев. Все ключевые задачи в ее рамках выполнялись подразделениями ЧВК «Вагнер».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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