Источники телеграм-канала «Московская прачечная» в правоохранительных органах рассказал о мотивах задержанного по подозрению в убийстве двух сослуживцев бойца ЧВК «Вагнер» Ярослава Ш.. Вопреки распространенной каналом BAZA версии, подозреваемый застрелил своих товарищей, потому что сам струсил и не хотел участвовать в Марше справедливости.

По данным канала, 25-летний уроженец Киргизии в какой-то момент испугался участвовать в Марше справедливости, но понимал, что его коллеги по медотряду, с которыми он ехал в машине, не согласятся повернуть. И вместо того, чтобы просто дезертировать из отряда, он выстрелил в бойцов, которые такого не ожидали, бросил машину, тела и сбежал.

«В какой-то момент Ярославу стало страшно участвовать в мятеже, однако он понимал, что его напарники с ним уехать не согласятся. И вместо того, чтобы попросту сбежать от напарников, он уговорил их остановиться на минутку и затем расстрелял ничего не подозревающих бойцов. После чего сбежал, оставив машину и тела. То есть ситуация ровно противоположная тому, о чем говорит «Baza». Мало того, по сообщению источника, мужчину выдали полиции его же сослуживцы. А личности погибших уже давно установлены», - пишет канал.

Что касается работников канала BAZA, то они и не хотели замечать нестыковок, так как скорее всего получили вознаграждение и были заняты отработкой «заказа» на дискредитацию ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина, как и некоторые другие сетевые издания и даже федеральные каналы, полагают в «Московской прачке».

Ранее на РЕН ТВ появился сюжет о якобы брошенном в Сирии без помощи на произвол террористов российском нефтянике – сотруднике компании, объекты которой охраняли бойцы ЧВК. Социолог Максим Шугалей заметил, что сюжет выглядит постановочным, так как «террористы» проявляют очень нехарактерное поведение – например, позволяют пленникам записывать видеообращение, не присутствуя в кадре и без выдвижения четких требований.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»