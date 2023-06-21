«Действительно были найдены»: Пригожин подтвердил, что обнаруженная в Петербурге «газель» с деньгами принадлежит ему

Обнаруженные в Санкт-Петербурге денежные средства полагались для выплаты зарплат бойцам ЧВК "Вагнер", заявил глава формирования Евгений Пригожин.

Руководитель организации подтвердил информацию, распространяемую в ряде СМИ, о найденных в «газели» денежных средствах. По его словам, деньги шли на выплаты сотрудникам «оркестра».

«У меня обнаружены "Газель" и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемые компенсации «груз 200» и другие вопросы. ЧВК «Вагнер» живет 10 лет, используя исключительно наличные деньги, что и написано в контракте. А я это тщательно соблюдаю», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании « Конкорд ».

Он также напомнил, что такая тактика использовалась во время боевых действиях в африканских странах, а также в зоне СВО. Но тогда не имела нареканий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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