Известный Telegram-канал «Рыбарь», занимающийся аналитикой военных событий, оказался в центре скандала из-за публикации фейков и отработки тезисов заказчиков. Об этом написало издание LENNEWS .

Ресурс стал часто попадать в громкие скандалы, что привело к потере авторитета и отпискам от него. Недавно «Рыбарь» опубликовал информацию о пожаре в Щебекино, который якобы возник после обстрелов со стороны ВСУ. Однако уже на момент публикации было известно, что пожар не имеет никакого отношения к действиям украинской стороны. По этой причине ресурс превратился из уважаемого канала в «инфо-помойку», объяснили журналисты.

Такие действия администраторов можно объяснить желанием заработать на хайпе и заказчиках. Возможно, одним из клиентов является Минобороны РФ. Дело в том, что во время недавнего «Марша справедливости» ЧВК «Вагнер» Telegram-канал был замечен на отработке тезисов ведомства, которые не соответствуют позиции основателя «оркестра» Евгения Пригожина. По его словам, мероприятие не было направлено против президента и государственного строя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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