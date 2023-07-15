Стало известно о продаже яхты Евгения Пригожина почти за 300 млн рублей

Российский предприниматель Евгений Пригожин выставил на продажу свою личную яхту Astondoa 122 GLX. Объявление было опубликовано на сайте UsedBoats.ru. Моторное судно оценивается в 2,8 млн евро или. 279 млн рублей. Также стало известно о частичной продаже бизнеса.

Так, источник знакомый с ситуацией сообщает, что речь идет о выставлении на торги комбината питания и помещения на Университетской набережной, где когда-то располагался ресторан «Русский китч». Заведение, входящее в группу «Конкорд кейтеринг», сейчас не работает.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Евгений Пригожин в разное время был руководителем 21 и совладельцев 47 различных юридических лиц в Санкт-Петербурге. Сейчас актуальным является только несколько, среди которых «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»