Стало известно о продаже яхты Евгения Пригожина почти за 300 млн рублей

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Российский предприниматель Евгений Пригожин выставил на продажу свою личную яхту Astondoa 122 GLX. Объявление было опубликовано на сайте UsedBoats.ru. Моторное судно оценивается в 2,8 млн евро или. 279 млн рублей. Также стало известно о частичной продаже бизнеса.
Так, источник знакомый с ситуацией сообщает, что речь идет о выставлении на торги комбината питания и помещения на Университетской набережной, где когда-то располагался ресторан «Русский китч». Заведение, входящее в группу «Конкорд кейтеринг», сейчас не работает.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Евгений Пригожин в разное время был руководителем 21 и совладельцев 47 различных юридических лиц в Санкт-Петербурге. Сейчас актуальным является только несколько, среди которых «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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