Глава Минобороны Турции Гюлер уверен, что Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку
Министр обороны Турции Яшар Гюлер не сомневается в том, что у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана получится...Подробнее
После «Марша справедливости» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина все сделали позитивные и правильные выводы, что приближает победу России в рамках специальной военной операции. Об этом заявил эксперт военных политологов Андрей Кошкин.
Кошкин также отметил, что действия ЧВК «Вагнер» в боях за освобождение Бахмута, которые продолжались 224 дня, стали одной из главных причин срыва киевского контрнаступления и уничтожения большого количества солдат противника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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