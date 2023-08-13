После «Марша справедливости» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина все сделали позитивные и правильные выводы, что приближает победу России в рамках специальной военной операции. Об этом заявил эксперт военных политологов Андрей Кошкин.

«События 24 июня нам показали, что надо еще более внимательно подходить к диалогу власти с обществом, с армией, к пониманию. Думаю, все сделали соответствующие выводы, позитивные и правильные. Сегодня мы можем говорить о том, что в результате украинское контрнаступление не имеет успеха, а на Купянском направлении успехов достигаем уже мы. Все идет так, как должно идти — к нашей победе», – подчеркнул специалист.

Кошкин также отметил, что действия ЧВК «Вагнер» в боях за освобождение Бахмута, которые продолжались 224 дня, стали одной из главных причин срыва киевского контрнаступления и уничтожения большого количества солдат противника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»