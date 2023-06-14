Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что современные тренды сегодня задает русский солдат и народ. Таким образом он отреагировал на присвоение ему статуса трендсеттера в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Пригожин также продемонстрировал, что ПМЭФ-2023 в современных реалиях неуместен. Он показал фотографии, на которых с одной стороны изображены события на полях форума, а с другой – передовая в зоне боевых действий.

«Это две реалии. То, что сегодня происходит на петербургском форуме – это называется пир во время чумы», — комментарий Пригожина приводит публикует . публикует пресс-служба компании «Конкорд»

По его словам, к экономике данное мероприятие не имеет никакого отношения. Происходящее на ПМЭФ Пригожин назвал очередной тусовкой элит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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