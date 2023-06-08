«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

Россия должна стать великой страной, которая будет ставить свои условия всему миру. Соответствующее заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Таким образом создатель «оркестра» отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать слухи о его амбициях. По их словам, российское руководство хочет, чтобы Пригожин умерил свои притязания.

Основатель ЧВК «Вагнер», в свою очередь, подтвердил наличие личных амбиций. Он объяснил, что хочет жить в стране под названием Великая Россия.

«У меня есть очень серьезные личные амбиции, чрезмерные личные амбиции, чтобы жить в стране под названием Великая Россия. Потому что Великая Россия — это страна, которая диктует условия всему миру, а не течет вяло по течению в темную пучину, в бездну, на поводу у зажравшихся бюрократов и глубинного государства, которое ее расхищает и разворовывает», — передает заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Создатель «оркестра» также уточнил, что во время освобождения Артемовска (Бахмута) он не преследовал личных амбиций, так как действовал лишь ради спасения российской армии. А освобождение города — исключительно подвиг бойцов формирования.

«Бахмут брали бойцы ЧВК "Вагнер" — такие же русские солдаты, как те, которые сейчас погибают и совершают героические подвиги на Запорожье, со всеми теми проблемами и трудностями, которые у них есть. И поэтому личные амбиции — это Великая Россия. Большой труд во благо этой России. И во благо этой России нам 100% надо всем объединиться, ради великой победы», — отметил основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее Евгений Пригожин развеял слухи о якобы его планах баллотироваться на выборах губернатора Белгородской области. Он неоднократно объяснял, что у политических амбиций у него нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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