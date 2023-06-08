«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

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Россия должна стать великой страной, которая будет ставить свои условия всему миру. Соответствующее заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Таким образом создатель «оркестра» отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать слухи о его амбициях. По их словам, российское руководство хочет, чтобы Пригожин умерил свои притязания.
Основатель ЧВК «Вагнер», в свою очередь, подтвердил наличие личных амбиций. Он объяснил, что хочет жить в стране под названием Великая Россия.
Создатель «оркестра» также уточнил, что во время освобождения Артемовска (Бахмута) он не преследовал личных амбиций, так как действовал лишь ради спасения российской армии. А освобождение города — исключительно подвиг бойцов формирования.
Ранее Евгений Пригожин развеял слухи о якобы его планах баллотироваться на выборах губернатора Белгородской области. Он неоднократно объяснял, что у политических амбиций у него нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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