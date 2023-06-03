К хулиганству в радиоэфире отношения не имею – Пригожин прокомментировал «захват радиоэфира» в Екатеринбурге

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о своей непричастности к захвату радиоэфиру в Екатеринбурге. Жители города услышали по радио критику в адрес Минобороны РФ.



Накануне жители города сообщили, что сразу на нескольких станциях транслировали сообщение «Пока Пригожин брал Артемовск, генералы проморгали Белгород». В комментарии «E1» глава «оркестра» сообщил, что не причастен к эфиру на радио.

«Безусловно, к хулиганству в радиоэфире никакого отношения я не имею, хотя сами записи не слышал. Что касается того, что в Белгородской области валяли дурака, пока ЧВК «Вагнер» брала Артемовск, я думаю, эти настроения бродят в обществе везде», — высказался основатель ЧВК «Вагнер».

По словам Пригожина, Министерство обороны РФ действительно «показывает себя не лучшим образом».

Тем временем жители Белгородской области пишут основателю ЧВК «Вагнер» и жалуются на бездействие военных на фоне украинских атак. Население вынуждено покидать дома.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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