К хулиганству в радиоэфире отношения не имею – Пригожин прокомментировал «захват радиоэфира» в Екатеринбурге

Евгений Пригожин: подполковник Винивитин не взят в плен, а задержан для проведения следственных действий
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о своей непричастности к захвату радиоэфиру в Екатеринбурге. Жители города услышали по радио критику в адрес Минобороны РФ.
Накануне жители города сообщили, что сразу на нескольких станциях транслировали сообщение «Пока Пригожин брал Артемовск, генералы проморгали Белгород». В комментарии «E1» глава «оркестра» сообщил, что не причастен к эфиру на радио.
По словам Пригожина, Министерство обороны РФ действительно «показывает себя не лучшим образом».
Тем временем жители Белгородской области пишут основателю ЧВК «Вагнер» и жалуются на бездействие военных на фоне украинских атак. Население вынуждено покидать дома.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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