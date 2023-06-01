Жена мобилизованного смогла получить помощь врачей в Дальнегорске только после общественного резонанса

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала
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Супруга одного из мобилизованного в зону СВО жителя Дальнегорска получила необходимую ей медицинскую помощь только на фоне общественного резонанса после публикации в СМИ. До этого власти региона игнорировали просьбы женщины о выделении квоты на лечение. Сейчас она пошла на поправку, пишет Telegram-канал «Пиратская бухта».
Супруга военного работала в Дальнегорской центральной больнице, но неделю назад в тяжелом состоянии была госпитализирована. Для лечения серьезного заболевания нужна была квота. Кроме того, врачам не удавалось установить точный диагноз из-за отсутствия необходимого оборудования.
СМИ писали, что местная администрация просто дистанцировалась от проблемы, продемонстрировав циничное равнодушие к семье участника СВО. После скандала в прессе женщине была оказана необходимая помощь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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