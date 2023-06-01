Жена мобилизованного смогла получить помощь врачей в Дальнегорске только после общественного резонанса

Супруга одного из мобилизованного в зону СВО жителя Дальнегорска получила необходимую ей медицинскую помощь только на фоне общественного резонанса после публикации в СМИ. До этого власти региона игнорировали просьбы женщины о выделении квоты на лечение. Сейчас она пошла на поправку, пишет Telegram-канал «Пиратская бухта».

«Огромное спасибо всем, кто помог организовать все! Вы мне спасли жизнь!!! Я благодарю всех врачей нашей Дальнегорской больницы, медсестричек, санитарочек Первой краевой больницы. А столько людей звонили, писали, предлагали помощь! В нашем городе так много отзывчивых, добрых людей. Лечение мое продолжается, но самое страшное позади! Еще тысячу раз сердечное спасибо!» — выразила благодарность женщина.

Супруга военного работала в Дальнегорской центральной больнице, но неделю назад в тяжелом состоянии была госпитализирована. Для лечения серьезного заболевания нужна была квота. Кроме того, врачам не удавалось установить точный диагноз из-за отсутствия необходимого оборудования.

СМИ писали, что местная администрация просто дистанцировалась от проблемы, продемонстрировав циничное равнодушие к семье участника СВО. После скандала в прессе женщине была оказана необходимая помощь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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