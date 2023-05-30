Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан

Сегодня, 19:56

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Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан
Фото из открытых источников

Главу Дальнегорска Александра Теребилова могут привлечь по статье 5.59 КоАП РФ за системные игнорирования жалоб местных жителей по поводу возможных растрат при проведении работ по благоустройству парка имени Пушкина. Объект приводят в порядок аж с 2019 года, и столь низкие темпы могут быть следствием коррупции, считают горожане.

Впрочем, для Теребилова это не первый раз, когда его привлекают по данной статье. В 2019 году ему пришлось выплатить два раза штраф на общую сумму 10 тысяч рублей по аналогичным обвинениям.

Напомним, что накануне приезда в Дальнегорск губернатора Приморья Олега Кожемяко местные СМИ пиарили работы по благоустройству в парке имени Пушкина, однако их работа вытащила на поверхность лишь факт затяжного строительства объекта, тем самым подставив под удар «негатива» Кожемяко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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