Жительница Дальнегорска рассказала об опасной стае злых собак возле городской школы

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Жительница Дальнегорска рассказала о стае опасных собаках, которые кидаются на детей и прохожих, рычат и всячески терроризируют горожан. Жалобу опубликовали в Telegram-канале городской администрации.
Женщина рассказала, что о проблеме с опасными собаками давно всем известно, однако мер для ее решения не предпринимается. Так, возле бывшей начальной школы №21 живет стая опасных собак, которая кидается на детей.
По словам горожанки, это далеко не первая подобная история. Ранее на том же месте собаки не давали прохода девочке, которая каталась на самокате. Она призывает родителей предупредить детей о том, чтобы они не ходили возле школьной территории.
Стоит отметить, что администрации Дальнегорска, возглавляемая Александром Теребиловым, дистанцируется от проблем простых горожан. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, власти не торопятся решать острые вопросы.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что большая овчарка накинулась на маленького йорка и травмировала пса. Хозяйка не смогла ничего предпринять, так как инцидент развивался стремительно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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