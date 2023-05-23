Политолог назвал Пригожина одним из значимых лидеров общественного мнения после его «окопной правды»

Проблемы с выплатами компенсаций не помешали Евраеву заявить о поддержке участников СВО
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Политолог и блогер Павел Шипилин счел владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина наиболее значимым лидером общественного мнения, поскольку тот постоянно находится в зоне СВО и знает «окопную правду».
По мнению Шипилина, своими словами Пригожин задает «верхнюю планку», что в дальнейшем может привести к расслоению общества на своих и чужих.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что суть жизни бюрократических элит заключается в возможности оставаться в «цепочке коллективного паразитизма».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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