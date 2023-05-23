Политолог назвал Пригожина одним из значимых лидеров общественного мнения после его «окопной правды»

Сегодня, 13:46

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Политолог назвал Пригожина одним из значимых лидеров общественного мнения после его «окопной правды»
Евгений Пригожин

Политолог и блогер Павел Шипилин счел владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина наиболее значимым лидером общественного мнения, поскольку тот постоянно находится в зоне СВО и знает «окопную правду».

«Так называемая элита, особенно либеральной закваски, позволяет себе линейные высказывания в то время, как патриотичная часть общества не всегда это себе позволяет. На фоне этого всего Евгений Пригожин выделяется тем, что он сам находится в окопе, он на передовой, воюет. И на его стороне правда. Как раз-таки эта его смелость называть вещи своими именами, так сказать, окопная правда делает его одним из значимых и прямолинейных лидеров общественного мнения нынешнего времени. В какой-то степени я ему даже завидую, поскольку, будучи сам много лет вовлеченным в медийную сферу, не всегда осмеливаюсь на такие резкие слова. В этом плане он вызывает всяческое уважение», - объяснил он.

По мнению Шипилина, своими словами Пригожин задает «верхнюю планку», что в дальнейшем может привести к расслоению общества на своих и чужих.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что суть жизни бюрократических элит заключается в возможности оставаться в «цепочке коллективного паразитизма».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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