Пригожин рассказал, что общего между ура-патриотизмом и «эффектом Навального»

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«Эффект» иноагента Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в свое время был очень полезен для России. Об этом в интервью журналисту Константину Долгову рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, когда кто-либо пытался украсть деньги, Навальный об этом сразу же трезвонил, поэтому коррупционеру деньги было сложно вывести. Однако теперь, когда блогер сидит, ничего никому не мешает присваивать себе средства.
Полную версию интервью можно посмотреть в Telegram-канале «Говорит Долгов».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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