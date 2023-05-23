Пригожин рассказал, что общего между ура-патриотизмом и «эффектом Навального»

Сегодня, 01:47

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Пригожин рассказал, что общего между ура-патриотизмом и «эффектом Навального»
Евгений Пригожин

«Эффект» иноагента Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в свое время был очень полезен для России. Об этом в интервью журналисту Константину Долгову рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По словам Пригожина, когда кто-либо пытался украсть деньги, Навальный об этом сразу же трезвонил, поэтому коррупционеру деньги было сложно вывести. Однако теперь, когда блогер сидит, ничего никому не мешает присваивать себе средства.

«Поэтому должны быть какие-то сдерживающие факторы. А "ура-патриотизм" чакры раскрывает», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».

Полную версию интервью можно посмотреть в Telegram-канале «Говорит Долгов». 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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