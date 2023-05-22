Пригожин связал потерю некоторых стран в Африке для ЧВК «Вагнер» с деятельностью МО РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как Министерство обороны РФ стало блокировать поездки организации в Африку, из-за чего «музыканты» потеряли некоторые страны.

Он пожаловался на «импотенцию» военного ведомства и противодействие, которое получил «оркестр».

«Почему это произошло, я вижу две причины. Скорее всего, по моему мнению, это то, что мы никому не даем откаты, которые требуются при любых действиях. И второе, потому что, мне кажется, у руководства Министерства обороны прямая задача максимально сократить влияние России в мире», — объяснил глава ЧВК.

Ранее Пригожин в интервью политическому консультанту Константину Долгову рассказал о боях «оркестра» за Артемовск.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700