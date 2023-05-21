Никаким партиям предпочтения не отдаю: Пригожин рассказал о возможном сотрудничестве со «Справедливой Россией»

МК: Военные эксперты РФ прогнозируют наступление ВСУ после сдачи Бахмута
После сдачи Бахмута последует наступление ВСУ. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». Глава ЧВК «Вагнер»...Подробнее
Евгений Пригожин продолжит заниматься городской повесткой Петербурга. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов издания ЯРНОВОСТИ.
Основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал отсутствие движения по заявлению на возбуждение уголовного дела в отношении губернатора Петербурга Александра Беглова, и заявил, что отсутствие реакции бюрократов не помешает ему продолжать заниматься работой на благо Северной столицы.
Он также подчеркнул, что не отдает личных предпочтений каким-либо политическим партиям и поддерживает со всеми рабочие отношения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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