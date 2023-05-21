Никаким партиям предпочтения не отдаю: Пригожин рассказал о возможном сотрудничестве со «Справедливой Россией»

Сегодня, 19:44

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Никаким партиям предпочтения не отдаю: Пригожин рассказал о возможном сотрудничестве со «Справедливой Россией»
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин продолжит заниматься городской повесткой Петербурга. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов издания ЯРНОВОСТИ.

Основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал отсутствие движения по заявлению на возбуждение уголовного дела в отношении губернатора Петербурга Александра Беглова, и заявил, что отсутствие реакции бюрократов не помешает ему продолжать заниматься работой на благо Северной столицы.

«Городской повесткой Петербурга я как занимался, так и буду заниматься, и не собираюсь заканчивать, и тут зона СВО никаким образом на это не влияет», - сказал Евгений Пригожин.

Он также подчеркнул, что не отдает личных предпочтений каким-либо политическим партиям и поддерживает со всеми рабочие отношения.

«Я никаким партиям предпочтения не отдаю. У меня со всеми прекрасные отношения. И приветствия к съезду я не отправлял. Я отправил аудиосообщение, в котором поблагодарил Сергея Михайловича Миронова и его однопартийцев за то, что они поддержали ЧВК «Вагнер» во время снарядного голода. К приветствию это никакого отношения не имеет. Это слова благодарности. Также я благодарил из депутатов Госдумы, из партийцев Зюганова Геннадия Андреевича, я благодарил депутата Власова, который очень много делает для ЧВК «Вагнер» и занимает очень активную жизненную позицию, а он из ЛДПР. Поэтому у меня нету никаких приветствий для каких-то конкретных партий. У меня есть слова благодарности», - отметил Евгений Пригожин

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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