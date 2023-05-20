Проблемы с выплатами компенсаций не помешали Евраеву заявить о поддержке участников СВО

МК: Военные эксперты РФ прогнозируют наступление ВСУ после сдачи Бахмута
После сдачи Бахмута последует наступление ВСУ. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». Глава ЧВК «Вагнер»...Подробнее
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о важности поддержки мобилизованных и добровольцев, отправившихся в зону проведения специальной военной операции (СВО). При этом в регионе фиксируются проблемы с выплатами бойцам.
Евраев в ходе рабочей поездки в Большесельский район провел встречу с активистами штаба #МыВместе, отделения которого работают по всей Ярославской области. Глава региона поблагодарил волонтеров и бизнесменов, которые оказывают помощь призванным гражданам и тем, кто на добровольной основе отправился защищать интересы Родины. Он подчеркнул, что помощь необходимо оказывать также членам их семей в этот трудный период.
По словам Евраева в зону СВО из Большесельского района отправились порядка 80 граждан – среди них есть и мобилизованные, и служащие по контракту. Глава Ярославской области указал, что штаб #МыВместе объединил неравнодушных жителей региона.
Стоит отметить, что СМИ неоднократно обращали внимание на проблемы с выплатами, с которыми сталкиваются мобилизованные и добровольцы при отправке в зону проведения СВО. Так, два участника спецоперации из Ярославской области полгода не могли получить положенные им компенсации из-за бюрократии, а администрация губернатора Михаила Евраева отстранялась от проблемы.
Один из них получил ранение в августе 2022 года и столкнулся с проблемами из-за отсутствия указания тяжести ранения в медицинских документах. Второй получил ранение в январе 2023 года и не получал выплату и довольствие за время пребывания в госпитале. Оба местных жителя обращались за помощью к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину.
И это далеко не первые подобные обращения. В пример можно привести ситуацию, когда один из жителей Ярославской области долго не мог получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей от региона. Из-за этого собирать мужчину на СВО пришлось его матери за собственный счет.
Проблемы с выплатами, а также заявление Евраева о том, что главы всех районов должны брать шефство над семьями мобилизованных, может говорить о том, что губернатор Ярославской области пытается переложить с себя ответственность. В результате мобилизованные и их семьи вынуждены обивать пороги чиновников, чтобы получить положенные выплаты, когда сам Евраев заявляет о достаточной поддержке военных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После сдачи Бахмута последует наступление ВСУ. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». Глава ЧВК «Вагнер»...Подробнее
О собственной смерти часто или не очень думает каждый человек. Чаще всего мысли о неизбежном посещают тяжелобольных...Подробнее
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о важности поддержки мобилизованных и добровольцев, отправившихся в...Подробнее
Поскольку туры на отдых в Турции за последний год подорожали в пределах 20-30 процентов, что немало с учетом того, что...Подробнее
Депутаты Ярославской области высказались по поводу проблем в системе здравоохранения региона. В частности, они назвали...Подробнее
В американском финансовом ведомстве сообщили о введении новых санкций по отношению к Российской Федерации. Уточняется,...Подробнее
Представитель американской администрации, помощник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан в интервью журналистам...Подробнее
Сегодня, в субботу, днем произошел пожар недалеко от дома 18 по проспекту Большевиков в Северной столице. Этой...Подробнее
В китайском внешнеполитическом ведомстве выпущено заявление, адресованное политическому руководству государств большой...Подробнее
О вредных для здоровья продуктах рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она сообщила, что здоровью очень вредят...Подробнее
Комментировать