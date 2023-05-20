Проблемы с выплатами компенсаций не помешали Евраеву заявить о поддержке участников СВО

Сегодня, 16:10

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Проблемы с выплатами компенсаций не помешали Евраеву заявить о поддержке участников СВО
Фото: www.yarregion.ru

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о важности поддержки мобилизованных и добровольцев, отправившихся в зону проведения специальной военной операции (СВО). При этом в регионе фиксируются проблемы с выплатами бойцам.

Евраев в ходе рабочей поездки в Большесельский район провел встречу с активистами штаба #МыВместе, отделения которого работают по всей Ярославской области. Глава региона поблагодарил волонтеров и бизнесменов, которые оказывают помощь призванным гражданам и тем, кто на добровольной основе отправился защищать интересы Родины. Он подчеркнул, что помощь необходимо оказывать также членам их семей в этот трудный период.

По словам Евраева в зону СВО из Большесельского района отправились порядка 80 граждан – среди них есть и мобилизованные, и служащие по контракту. Глава Ярославской области указал, что штаб #МыВместе объединил неравнодушных жителей региона.

«Они как заботятся о семьях наших бойцов, так и оказывают помощь раненым землякам, находящимся в госпиталях. Важно, чтобы каждая семья участников СВО была окружена заботой. Прошу всех глав районов брать шефство над этими семьями и чутко откликаться на все их запросы», — заявил Евраев.

Стоит отметить, что СМИ неоднократно обращали внимание на проблемы с выплатами, с которыми сталкиваются мобилизованные и добровольцы при отправке в зону проведения СВО. Так, два участника спецоперации из Ярославской области полгода не могли получить положенные им компенсации из-за бюрократии, а администрация губернатора Михаила Евраева отстранялась от проблемы.

Один из них получил ранение в августе 2022 года и столкнулся с проблемами из-за отсутствия указания тяжести ранения в медицинских документах. Второй получил ранение в январе 2023 года и не получал выплату и довольствие за время пребывания в госпитале. Оба местных жителя обращались за помощью к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину.

И это далеко не первые подобные обращения. В пример можно привести ситуацию, когда один из жителей Ярославской области долго не мог получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей от региона. Из-за этого собирать мужчину на СВО пришлось его матери за собственный счет.

Проблемы с выплатами, а также заявление Евраева о том, что главы всех районов должны брать шефство над семьями мобилизованных, может говорить о том, что губернатор Ярославской области пытается переложить с себя ответственность. В результате мобилизованные и их семьи вынуждены обивать пороги чиновников, чтобы получить положенные выплаты, когда сам Евраев заявляет о достаточной поддержке военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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