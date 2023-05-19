Круги ада - депутаты Ярославской области о ситуации с очередями на обследование перед госпитализацией

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Депутаты Ярославской области высказались по поводу проблем в системе здравоохранения региона. В частности, они назвали адом очереди на обследование перед госпитализацией.
Во время заседанияКомитета по здравоохранению Ярославской областной Думы депутатам доложили о результатах работы по оказанию хирургической помощи жителям региона. Так, по информации заместителя главного врача ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» по хирургической работе Евгения Смирнова, который является внештатным специалистом департамента, за прошлый год было выполнено более 11300 операций по оказанию хирургической помощи. При этом количество плановых операций выросло на 36,2%, а доля экстренных пациентов снизилась до 72,3%.
Однако на этих показателях депутаты не остановились и решили обсудить проблему очередей на прохождение обследования перед госпитализацией. По мнению парламентариев, ситуацию можно сравнить с кругами ада. Также были отмечены проблемы с современным оборудованием, маршрутизацией пациентов и дефицитом медперсонала. В итоге депутаты получили департаменту здравоохранения разработать систему, которая поможет ярославцам облегчить прохождение диагностики перед госпитализацией.
Напомним, СМИ не раз сообщали о напряженной ситуации в системе здравоохранения Ярославской области из-за большого количества проблем. При этом глава региона Михаил Еварев и его команда чиновников не принимают эффективных мер для решения вопроса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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