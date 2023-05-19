Круги ада - депутаты Ярославской области о ситуации с очередями на обследование перед госпитализацией

Сегодня, 16:40

0

Image 16+
Круги ада - депутаты Ярославской области о ситуации с очередями на обследование перед госпитализацией
Фото из открытых источников

Депутаты Ярославской области высказались по поводу проблем в системе здравоохранения региона. В частности, они назвали адом очереди на обследование перед госпитализацией. 

Во время заседанияКомитета по здравоохранению Ярославской областной Думы депутатам доложили о результатах работы по оказанию хирургической помощи жителям региона. Так, по информации заместителя главного врача ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» по хирургической работе Евгения Смирнова, который является внештатным специалистом департамента, за прошлый год было выполнено более 11300 операций по оказанию хирургической помощи. При этом количество плановых операций выросло на 36,2%, а доля экстренных пациентов снизилась до 72,3%.

Однако на этих показателях депутаты не остановились и решили обсудить проблему очередей на прохождение обследования перед госпитализацией. По мнению парламентариев, ситуацию можно сравнить с кругами ада. Также были отмечены проблемы с современным оборудованием, маршрутизацией пациентов и дефицитом медперсонала. В итоге депутаты получили департаменту здравоохранения разработать систему, которая поможет ярославцам облегчить прохождение диагностики перед госпитализацией.

Напомним, СМИ не раз сообщали о напряженной ситуации в системе здравоохранения Ярославской области из-за большого количества проблем. При этом глава региона Михаил Еварев и его команда чиновников не принимают эффективных мер для решения вопроса. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Круги ада - депутаты Ярославской области о ситуации с очередями на обследование перед госпитализацией

Сегодня, 16:40

Священник из РПЦ Марк Алексеев рассказал о трех важных делах для человека перед смертью

Сегодня, 13:29

Полковник запаса Кошкин заявил, что российские модели истребителей лучше американских F-16

Вчера, 14:59

Орские школьники перевели деньги в поддержку ВС Украины

19-05-2023, 14:24

Реклама ЧВК «Вагнер» была запечатлена на газелях в Ярославле

18-05-2023, 16:55

Сибирские ученые предупредили о грядущем крахе российской науки из-за арестов по подозрению в госизмене

16-05-2023, 14:29

SHOT: В Курской области близ военного аэродрома нашли хвост беспилотника

14-05-2023, 13:49

Военный летчик Владимир Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте ВКС РФ

14-05-2023, 10:04

Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог передать письмо в Министерство обороны из-за распоряжения Шойгу

13-05-2023, 23:33

В России наблюдается спрос на летний отдых, несмотря на цены

13-05-2023, 12:49

В Белгородской области власти прокомментировали сообщения о выходе танков ВСУ к региону

12-05-2023, 09:24

Власти Ярославской области несколько лет не могут справиться с ростом безработицы в регионе

10-05-2023, 18:33

В воздухе в некоторых районах Тюменской области обнаружены вредные вещества

8-05-2023, 19:44

Девушке из Верхней Синячихи со слоновой болезнью предложили обследование

8-05-2023, 18:09

SHOT: На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

7-05-2023, 13:54

Юрист Вадим Виноградов заявил о незаконности денежных штрафов для работающих россиян

7-05-2023, 11:49

«Baza»: В Крыму обнаружена воронка 6 метров в глубину

7-05-2023, 09:59

Власов заявил, что пенсионеров из РФ, проживших более 60 лет, ждет важное изменения с 8 мая 2023

6-05-2023, 13:09

В ярославской больнице № 3 растет дефицит врачей из-за низких зарплат

5-05-2023, 16:24

«Известия»: В России начали отменять внутренние авиарейсы

4-05-2023, 09:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«АиФ»: Генерал РФ Бужинский проинформировал о возможном сроке завершения СВО на Украине

«АиФ»: Генерал РФ Бужинский проинформировал о возможном сроке завершения СВО на Украине

19-05-2023, 15:44

0

О том, когда завершится «военная спецоперация» РФ на территории Украины, высказался генерал ВС РФ в отставке Евгений...

Подробнее
МК: Военные эксперты РФ прогнозируют наступление ВСУ после сдачи Бахмута

МК: Военные эксперты РФ прогнозируют наступление ВСУ после сдачи Бахмута

Вчера, 21:04

0

После сдачи Бахмута последует наступление ВСУ. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». Глава ЧВК «Вагнер»...

Подробнее
Орские школьники перевели деньги в поддержку ВС Украины

Орские школьники перевели деньги в поддержку ВС Украины

19-05-2023, 14:24

0

В Орске Оренбургской области двое школьников в свободное от учебы время решили подработать курьерами. Они выполнили...

Подробнее
Священник из РПЦ Марк Алексеев рассказал о трех важных делах для человека перед смертью

Священник из РПЦ Марк Алексеев рассказал о трех важных делах для человека перед смертью

Сегодня, 13:29

0

О собственной смерти часто или не очень думает каждый человек. Чаще всего мысли о неизбежном посещают тяжелобольных...

Подробнее
Первые пассажиры рейса Москва-Тбилиси прокоментировали возобновление авиасообщения

Первые пассажиры рейса Москва-Тбилиси прокоментировали возобновление авиасообщения

19-05-2023, 13:19

0

15 мая в России был снят визовый режим для граждан Грузии. Уже 20 мая некоторые авиакомпании получили разрешение на...

Подробнее
Экономист Масленников заявил, что проблемы с госдолгом в США приведут к глобальному кризису

Экономист Масленников заявил, что проблемы с госдолгом в США приведут к глобальному кризису

18-05-2023, 20:19

0

Российский экономист предсказал глобальный кризис из-за госдолга США. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня»....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В российском МИДе сделано заявление о зерновой сделке

В российском МИДе сделано заявление о зерновой сделке

18-05-2023, 19:14

0

В российском внешнеполитическом ведомстве выпущено заявление по вопросу о дальнейшем участии РФ в зерновой сделке. В...

Подробнее
В США введены новые санкции по отношению к Российской Федерации

В США введены новые санкции по отношению к Российской Федерации

19-05-2023, 19:09

0

В американском финансовом ведомстве сообщили о введении новых санкций по отношению к Российской Федерации. Уточняется,...

Подробнее
Салливан сделал заявление по вопросу участия Зеленского в саммите государств большой семерки

Салливан сделал заявление по вопросу участия Зеленского в саммите государств большой семерки

Вчера, 09:24

0

Представитель американской администрации, помощник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан в интервью журналистам...

Подробнее
О вредных для здоровья продуктах рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова

О вредных для здоровья продуктах рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова

Вчера, 12:14

0

О вредных для здоровья продуктах рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она сообщила, что здоровью очень вредят...

Подробнее