Реклама ЧВК «Вагнер» была запечатлена на газелях в Ярославле

Сегодня, 16:55

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Реклама ЧВК «Вагнер» была запечатлена на газелях в Ярославле
Фото из открытых источников

Как сообщает издание «76.ru», очевидцы города Ярославль увидели и сфотографировали на улицах города рекламу Группы Вагнера. На оклеенных газелях были изображены бойцы и призыв «вступай в ЧВК Вагнер». Шрифтом поменьше была надпись «газель в подарок».

На боковых дверях авто написан номер телефона рекрутинговой компании. Корреспондент вышеупомянутого издания решил позвонить и выяснить, действительно ли размещением рекламы занимались сами «оркестранты».

Ему объяснили, что вероятнее всего, любая афера исключена и газели в действительности являются рекламоносителями «музыкантов».

«Пусть ваши товарищи не переживают, все хорошо. «Газели» оплачены, действительно ЧВК «Вагнер». Этой рекламе можно верить, пусть записываются», - сказал собеседник корреспонденту. 

Было принято решение все-таки проверить эту информацию на достоверность. На звонок ответил рекрутер, который назвал свое имя –Александр.  Ему задали вопрос на счет рекламы размещенной на газелях. И действительно, он подтвердил, что реклама дело рук именно ЧВК «Вагнер». 

Напомним, что уже весной в городе Ярославль открылся центр по набору людей в ряды вагнеровцев. Он базируется в спортивном клубе «Динамит». В нем проводят тесты для новобранцев, в том числе и на физическую подготовку. 

«Так что, спасибо ярославцам, они активно идут в ЧВК «Вагнер», -комментировал Глава ЧВК Евгений Пригожин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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