Реклама ЧВК «Вагнер» была запечатлена на газелях в Ярославле

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Как сообщает издание «76.ru», очевидцы города Ярославль увидели и сфотографировали на улицах города рекламу Группы Вагнера. На оклеенных газелях были изображены бойцы и призыв «вступай в ЧВК Вагнер». Шрифтом поменьше была надпись «газель в подарок».
На боковых дверях авто написан номер телефона рекрутинговой компании. Корреспондент вышеупомянутого издания решил позвонить и выяснить, действительно ли размещением рекламы занимались сами «оркестранты».
Ему объяснили, что вероятнее всего, любая афера исключена и газели в действительности являются рекламоносителями «музыкантов».
Было принято решение все-таки проверить эту информацию на достоверность. На звонок ответил рекрутер, который назвал свое имя –Александр. Ему задали вопрос на счет рекламы размещенной на газелях. И действительно, он подтвердил, что реклама дело рук именно ЧВК «Вагнер».
Напомним, что уже весной в городе Ярославль открылся центр по набору людей в ряды вагнеровцев. Он базируется в спортивном клубе «Динамит». В нем проводят тесты для новобранцев, в том числе и на физическую подготовку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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