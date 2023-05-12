Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог передать письмо в Министерство обороны из-за распоряжения Шойгу

Вчера, 23:33

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Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог передать письмо в Министерство обороны из-за распоряжения Шойгу
Фото из открытых источников

У сотрудника ЧВК «Вагнер» не получилось отправить письмо основателя организации Евгения Пригожина главе Министерства обороны России Сергею Шойгу, говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Фельдъегерская почтовая служба на Фрунзенской набережной в Москве не стала принимать документ. Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», это произошло из-за личного распоряжения главы ведомства и разбирательства после прошлых посланий.

«В письме были отражены проблемы с подразделениями МО РФ на флангах, а также приложены массовые обращения мобилизованных, желающих вступить в ЧВК "Вагнер" в связи с отсутствием управления в подразделениях МО РФ», — сказано в заявлении «Конкорда».

Ранее Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины не планируют формировать котлы. Бойцы Киева во время контрнаступления будут наносить удары и постепенно возвращать контроль над территориями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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