Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог передать письмо в Министерство обороны из-за распоряжения Шойгу

У сотрудника ЧВК «Вагнер» не получилось отправить письмо основателя организации Евгения Пригожина главе Министерства обороны России Сергею Шойгу, говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Фельдъегерская почтовая служба на Фрунзенской набережной в Москве не стала принимать документ. Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», это произошло из-за личного распоряжения главы ведомства и разбирательства после прошлых посланий.

«В письме были отражены проблемы с подразделениями МО РФ на флангах, а также приложены массовые обращения мобилизованных, желающих вступить в ЧВК "Вагнер" в связи с отсутствием управления в подразделениях МО РФ», — сказано в заявлении «Конкорда».

Ранее Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины не планируют формировать котлы. Бойцы Киева во время контрнаступления будут наносить удары и постепенно возвращать контроль над территориями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700