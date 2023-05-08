Власти Ярославской области несколько лет не могут справиться с ростом безработицы в регионе

В рейтинге изменения динамики рынка труда по итогам 2022 года, составленном РИА Новости, Ярославская область заняла 76 место из 85. За прошедший год безработица в регионе выросла до 5%, а количество трудоустроенных граждан уменьшилось на 1,7%.

Среди всех субъектов Центрального федерального округа Ярославская область продемонстрировала один из худших результатов.

Стоит отметить, что рост безработицы в регионе начался после прихода на должность временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Михаила Евраева в 2021 году. В 2019 и 2020 годах показатели безработицы составляли 1,3% и 1,1% соответственно.

Эксперты отмечают, что не все жителей области трудоспособного возраста обращаются центры занятости. При этом их число может в несколько раз превышать численность официально зарегистрированных безработных.

Однако администрация губернатора Евраева игнорирует эту проблему, что может привести к серьезным экономическим последствиям, падению уровня доходов населения, и как следствие обострению социальной обстановки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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