Власти Ярославской области несколько лет не могут справиться с ростом безработицы в регионе

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В рейтинге изменения динамики рынка труда по итогам 2022 года, составленном РИА Новости, Ярославская область заняла 76 место из 85. За прошедший год безработица в регионе выросла до 5%, а количество трудоустроенных граждан уменьшилось на 1,7%.
Среди всех субъектов Центрального федерального округа Ярославская область продемонстрировала один из худших результатов.
Стоит отметить, что рост безработицы в регионе начался после прихода на должность временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Михаила Евраева в 2021 году. В 2019 и 2020 годах показатели безработицы составляли 1,3% и 1,1% соответственно.
Эксперты отмечают, что не все жителей области трудоспособного возраста обращаются центры занятости. При этом их число может в несколько раз превышать численность официально зарегистрированных безработных.
Однако администрация губернатора Евраева игнорирует эту проблему, что может привести к серьезным экономическим последствиям, падению уровня доходов населения, и как следствие обострению социальной обстановки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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